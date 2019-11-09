الجوية يواجه مولودية الجزائر في المسابقة العربية

2019/11/09 | 18:16

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بغداد / احسان المرسومي

يستضيف ملعب فرانسوا حريري في اربيل في الرابعة من عصر يوم غد الجمعة لقاء القوة الجوية ومولودية الجزائر ، ضمن ذهاب الدور الـ 16 من بطولة كاس محمد السادس للاندية العربية الابطال .



وكان القوة الجوية قد وصل الى اربيل السبت الماضي للدخول في معسكر تدريبي قصير يبعد من خلاله اللاعبون عن اجواء المظاهرات في العاصمة بغداد ، وبينما يؤمل ان يكون فريق المولودية قد وصل صباح امس الى اربيل ، وصل طاقم التحكيم الاردني والسوري الذي سيدير اللقاء . واعلن مدرب الصقور ايوب اوديشو جاهزية فريقه لمواجهة مولودية غدا ، مشيرا الى ان معنويات اللاعبين عالية بعد ان دخلوا معسكرا تدريبيا في اربيل منذ السبت الماضي ، موضحا ان جميع اللاعبين باتم الجاهزية وليست هناك اصابات ، باستثناء اللاعب محمد علي عبود الذي سيبعد بسبب الحرمان . وخاض الصقور قبل ان يدخل معسكره في اربيل تجربتين ناجحتين في بغداد امام النفط والحدود بغية ادامة الحالة المعنوية والجاهزية المطلوبة للاعبين ، بينما اعلنت ادارة القوة الجوية عن تسيير حافلات تقل مشجعيها الى اربيل تنطلق من بغداد ابتداء من اليوم الخميس .

وتأهل الصقور الى الدور الـ 16 من كاس محمد السادس بعد ان تفوق على السالمية الكويتي في مباراتي الذهاب والاياب .

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