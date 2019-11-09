2019/11/09 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
توقفت خدمة الإنترنت مجدداً في بغداد والمحافظات، بعد أن أعيدت لساعاتٍ محدودة، اليوم السبت.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توقف خدمة الإنترنت مجدداً في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
توقفت خدمة الإنترنت مجدداً في بغداد والمحافظات، بعد أن أعيدت لساعاتٍ محدودة، اليوم السبت.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توقف خدمة الإنترنت مجدداً في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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