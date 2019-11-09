إعلاميون ومدونون يرفضون حلول عبد المهدي للأزمة ويحذرونه من استخدام العنف لفض التظاهرات

2019/11/09 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد انتقد كتاب ومدونون عراقيون طريقة تعاطي حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الاحتجاجات الحالية، محذرين إياه من أي محاولة لإنهائها بالعنف.الإعلامي أحمد ملا طلال نبه عبد المهدي إلى أن أحزاب السلطة الحالية ستقوم بقمع التظاهرات الحالية ثم يقيلونه بعد تحميله المسؤولية، متسائلا عبر حسابه في تويتر بالعامية: “ليش ما لكفتها؟!”.[…]

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