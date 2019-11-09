منظمة الطيران المدني الإيراني تؤكد استمرار الرحلات الجوية الى مطاري بغداد والنجف

2019/11/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية، استمرار الرحلات الجوية الى العاصمة بغداد ومحافظة النجف بالعراق.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة “رضا جعفر زادة” في تصريح، ان شركات الطيران تُسير في الوقت الحاضر، رحلات جوية الى العتبات المقدسة في العراق، حسب حجم الطلب من قبل المسافرين، على الرغم من انخفاض الطلب الى حد ما، مبينا ان المنظمة لم تتلق أي طلب من شركات الطيران، لإيقاف الرحلات الجوية الى العراق.

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