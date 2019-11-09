بغداد.. وقوع قتلى بعد استخدام الرصاص الحي لفض التظاهرات

2019/11/09 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ثلاثة متظاهرين قرب ساحة التحرير في بغداد، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وطبية السبت.

وسقط عدد من الجرحى في بغداد إثر تدخل قوات الأمن لفض المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، خاصة عند جسر السنك وساحة الخلاني.

وقالت مصادر لقناة "الحرة" إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين عند جسر السنك.

وكشفت المصادر ذاتها أن سيارات الإسعاف تهرع في هذه الأثناء لنقل المعتصمين المصابين عند جسر السنك.

وتشارك عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق سقوط جرحى خلال تدخل الشرطة في مناطق متفرقة من بغداد حيث تتركز الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام

بغداد..



تفريق المتظاهرين بالقوة

وبدأت قوات الأمن العراقية السبت تفريق المتظاهرين المطالبين بــ "إسقاط النظام"، وقالت فرانس برس إن القوى السياسية العراقية اتفقت على إنهاء الاحتجاجات بأي وسيلة بعد اجتماع بين قاسم سليماني والصدر ونجل السيستاني.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين.

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