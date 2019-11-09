أوغلو ينتقد تصريحات مسؤولين بالإدارة الأميركية بشأن آبار النفط في سوريا

2019/11/09 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، انتقادات شديدة للمسؤولين الاميركيين، على خلفية تصريحاتهم المتعلقة ببقاء قوات بلادهم في المناطق النفطية بسوريا.

وأكد أوغلو في تصريح، ان المسؤولين في واشنطن، يعترفون بأن الهدف من بقاء القوات الأميركية في سوريا، هو الحفاظ على آبار النفط، على الرغم من عدم امتلاك أية جهة خارجية، الحق بالحصول على واردات سوريا، والمجيء من مسافة آلاف الكيلومترات، للبقاء بالقرب من المواقع النفطية، خلافا للقانون الدولي.

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