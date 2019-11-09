مصدر مخول بمكتب السيستاني: لا صحة لدعم المرجعية إنهاء الاحتجاجات وإبقاء الحكومة الحالية

2019/11/09 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

قال مصدر مخول في مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، اليوم السبت، إنه "لا صحة" لدعم الأخير إنهاء الاحتجاجات الشعبية والإبقاء على الحكومة الحالية.

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