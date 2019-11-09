2019/11/09 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التحرك لإطلاق مبادرة وطنية تجمع الرئاسات ومراجع الدين لمناقشة المطالب الشعبية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، إن المجلس سيطلق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي، لمعالجة المشاكل ووضع المطالب الشعبية والحقوق والواجبات اللازم تنفيذها، وإشراك الأمم المتحدة فيها وفق جدول زمني وبعمل جدي.

ووجه الحلبوسي بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إرسال الموازنة العامة الاتحادية بالسرعة الممكنة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يطلق مبادرة لجمع الرئاسات الثلاث والمراجع الدينية بإشراف أممي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يطلق مبادرة لجمع الرئاسات الثلاث والمراجع الدينية بإشراف أممي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).