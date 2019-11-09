مصادر : مقتل ستة محتجين في بغداد

2019/11/09 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر امنية وطبية وناشطون يوم السبت بمقتل ستة محتجين على الاقل واصابة العشرات بجروح في عملية فض الاحتجاجات في العاصمة بغداد.

واطلقت القوات الامنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في عملية تفريق المحتجين اليوم قرب ساحة الخلاني في بغداد في اشتباكات صُنفت بأنها الاعنف منذ اندلاع التظاهرات في يوم 25 من شهر اكتوبر الماضي.

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