التحالف الدولي: سنواصل ضرب الإرهابيين من أجل تحقيق هزيمة تنظيم داعش الإرهابي

2019/11/09 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي، أنه سيواصل ضرب الإرهابيين من أجل تحقيق هزيمة تنظيم داعش الحتمية.

وذكر التحالف في بيان، ان شركاءه يقودون المعركة لملاحقة فلول داعش، من أجل القضاء عليه وعلى شبكات التمويل والمواد اللوجستیة وشبكات الإعلام التابعة للتنظيم الإرهابي، مضيفا ان التحالف يتواجد جنوب غرب آسيا لتقديم المشورة والدعم وتمكين شركاءه من تحقيق الهزيمة لداعش الارهابي.

ونقل البيان عن العقید مایلز كاگینز، المتحدث العسكري باسم قوات التحالف قوله، إنهم يقومون بالتنسيق وبشكل يومي مع شركاءهم لمنع داعش من استعادة الأراضي التي فقدها، وتدريب وتجنيد الارهابيين وتمويل وتنفيذ الهجمات في جميع أنحاء العالم.

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