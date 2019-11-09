اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية وحلفائها شمالي سوريا

2019/11/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

افادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، باستعادة الجيش السوري قرية شمالي سوريا كانت تحت سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها.

وقالت "سانا"، إن "وحدات الجيش العربي السوري حررت قرية أم شعيفة من قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وتلاحق فلولهم باتجاه قرية المحمودية في ريف رأس العين".

ومن جانبها، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن "حدة الاشتباكات قد تصاعدت بين وحدات الجيش السوري والقوات التركية والفصائل التركمانية الموالية لها في ريف الحسكة الشمالي، بما ينذر بتدهور خطير قرب الحدود السورية التركية".

ونقلت الوكالة عن مراسلها في الحسكة قوله، أن "القوات التركية والفصائل "التركمانية" الموالية لها نفذت سلسلة من الهجمات على قريتي أم الكيف التابعة لناحية تل تمر، ودلدارة بمحيط ناحية أبو راسين تخللها رمايات بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة".

وأضاف، أن "قوات الجيش السوري بدأت على الفور، بالرد على مصادر الإطلاق لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 12مسلحا من الفصائل"التركمانية الموالية لتركيا، فيما أصيب 8 عناصر من الجيش السوري".

وأشار إلى "إصابة قائد عمليات الجيش العربي السوري في محافظة الحسكة اللواء أحمد شريف أحمد والعقيد منيف منصور إضافة لعنصرين في الجيش السوري بجروح متفاوتة مع كادر قناة (الفضائية السورية) الحكومية نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها الفصائل التركمانية التابعة للجيش التركي على محيط قريتي أمش عفة وقبور الفراجنة شمالي بلدة تل تمر بنحو 10 كيلومتر".

بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم تيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت اليوم (9 تشرين الثاني 2019)، رسالة دعا فيها للكف عن قمع صوت الاصلاح، اتبعها بعبارة "ارحل يا فاسد".

وذكر صالح محمد العراقي المقرب من الصدر على حسابه الشخصي ، نقلا عن الصدر قول

بغداد اليوم- متابعة

حذر الحرس الثوري الإيراني، السبت(09 تشرين الثاني 2019)، الولايات المتحدة الأمريكية من "مواجهة محتملة" حال فرض الحظر على قادة ومسؤولين عسكريين إيرانيين.

وقال الحرس في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس&q

بغداد اليوم _ متابعة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ولاية نيويورك بأنها "فاسدة" بعد أن ألزمته محكمة في الولاية الأميركية بدفع مليوني دولار لمؤسسات غير ربحية.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض، إن "نيوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية وحلفائها شمالي سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية وحلفائها شمالي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).