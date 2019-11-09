سعيد علام - يسقط حكم المصرف ! شيطان الصندوق فى انتظار القنص. سوليدير سوريا بعد لبنان.

2019/11/09 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام بعد العسر يسر ..بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان فى 2006، كانت لبنان فى حاجة ماسة الى اى نوع من التمويل.كان عبئ الدين الذى يعانيه لبنان من بين اكبر الاعباء فى العالم، اضف اليه الخسائر المادية الناجمة عن تدمير الجسور والطرقات والمدارج فى المطار، لقد قدرت بـ9 مليار دولار.وبالتالى ، توقع المقرضين الدوليين فرض اصلاحات السوق الحر على لبنان كشرط لاعادة الاعمار بعد حرب 2006.لم يكن ......

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