منظمة الطاقة النووية الإيرانية: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%

2019/11/09 | 20:55

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بغداد اليوم _ متابعة

أكدت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، اليوم السبت، قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

بغداد اليوم _ متابعة

افادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، باستعادة الجيش السوري قرية شمالي سوريا كانت تحت سيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها.

وقالت "سانا"، إن "وحدات الجيش العر

بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم تيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت اليوم (9 تشرين الثاني 2019)، رسالة دعا فيها للكف عن قمع صوت الاصلاح، اتبعها بعبارة "ارحل يا فاسد".

وذكر صالح محمد العراقي المقرب من الصدر على حسابه الشخصي ، نقلا عن الصدر قول

بغداد اليوم- متابعة

حذر الحرس الثوري الإيراني، السبت(09 تشرين الثاني 2019)، الولايات المتحدة الأمريكية من "مواجهة محتملة" حال فرض الحظر على قادة ومسؤولين عسكريين إيرانيين.

وقال الحرس في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس&q

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