هذا هو موقف “السيستاني” بشأن «الاتفاق» على إبقاء الحكومة العراقية وإنهاء الاحتجاجات

2019/11/09 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الشيعي الأعلى في #العراق السيد #علي_السيستاني، حول ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن «الاتفاق» السياسي حول الإبقاء على الحكومة العراقية الحالية.[…]

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