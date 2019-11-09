2019/11/09 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، باخماد حريق داخل معمل للجبس وسط محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع، اليوم، داخل معمل للجبس وسط محافظة كربلاء".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق دون إصابات بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق داخل معمل للجبس وسط كربلاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق داخل معمل للجبس وسط كربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).