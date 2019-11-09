المالية النيابية تنشر جدول التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث

2019/11/09 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت اللجنة المالية النيابية جدولا بالتخصيصات المالية للرئاسات الثلاث حسب قانون موازنة الفين وتسعة عشر.

وقال عضو اللجنة المالية النائب ماجد الوائلي، ان نسبة الرئاسات الثلاث أقل من ثلاثة بالألف من مجموع الموازنة، واضاف الوائلي، ان نسبة مجموع الرئاسات الثلاث تمثل أقل من تسعة بالألف من مجموع الرواتب الكلي للموظفين.

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