مصدر امني: دوي الانفجار وسط بغداد ناجم عن عبوة صوتية

2019/11/09 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول مساء اليوم السبت ان دوي الانفجار الذي سُمع في وسط العاصمة الاتحادية بغداد ناجم عن عبوة صوتية.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن عبوة صوتية انفجرت مقابل ساحة النصر محلة 102 شارع 9 وسط بغداد.

واضاف المصدر ان الانفجار خلّف اضرارا في عجلة نوع (لاندكروز) مدنية واخرى نوع (كيا اوبتيما) وبمحل لصناعة الالمونيوم دون خسائر بشرية.

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