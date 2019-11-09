الاتحاد الوطني: زيادة الأعضاء الكرد في لجنة تعديل الدستور الى خمسة أعضاء

2019/11/09 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني “حسن آلي أحمد”، عن زيادة عدد الأعضاء الكرد، في لجنة مراجعة وتعديل الدستور.

وأوضح أحمد في تصريح، ان مجلس النواب، بحث موضوع زيادة الأعضاء الكرد في اللجنة، وقرر زيادة الأعضاء من ثلاثة الى خمسة أعضاء، إضافة الى وجود رئيس اللجنة القانونية بالمجلس ضمن اللجنة، مبينا ان كتلة سائرون قدمت مقترحا بأن يكون تطبيق قرار إلغاء مجالس المحافظات، اعتبارا من الأول من الشهر الجاري، فيما ناقشت الجلسة قانوني التقاعد والاستثمار.

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