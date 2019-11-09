رغم الحركة الاحتجاجية.. الغضبان: مستويات إنتاج وتصدير النفط مستقرة

2019/11/09 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن وزير النفط العراقي #ثامر_الغضبان، اليوم السبت إن مستويات إنتاج وتصدير #النفط الخام ما زالت مستقرة، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة واتساع رقعتها.وقالت الوزارة […]

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