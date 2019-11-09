رئيس اقليم كوردستان يصل الى الامارات في زيارة رسمية

2019/11/09 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم السبت الى امارة "ابو ظبي" في الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

ومن المقرر ان يلتقي بارزاني محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات لمسلحة وعددا من المسؤولين الاماراتيين غدا الاحد.

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