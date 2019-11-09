القانونية النيابية تكشف عن أبرز التعديلات على قانون الانتخابات

2019/11/09 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن أبرز التعديلات الجديدة التي ستجري على قانون الانتخابات.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح، إن مجلس النواب سيشرع بتعديل قانون الانتخابات ووضع قانون جديد يحفظ حق جميع الناخبين، لافتا الى ان أبرز التعديلات هي تخفيض سن المشاركة في الانتخابات الى خمسة وعشرين عاما، مما يتيح الفرصة للشباب للمشاركة في العمل النيابي.

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