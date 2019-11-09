الهلال السعودي يتغلب على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي أبطال آسيا

2019/11/09 | 22:28

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بغداد اليوم _ متابعة

تغلب نادي الهلال السعودي على ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وسجل الدولي البيروفي أندري كاريلو هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وبعد هذا الفوز، يكفي الهلال للتتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه، تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة الذي سيقام في اليابان بالـ24 من الشهر الجاري.

بغداد اليوم - خاص

وصل مدينة دبي الاماراتية، السبت 9 تشرين الثاني 2019، المنتخب الاولمبي العراق بكرة القدم للمشاركة بالبطولة الدولية هناك من 13 ولغاية 19 تشرين الثاني استعدادا للنهائيات الآسيوية في تايلند مطلع العام المقبل.

وقال المنسق الاع

بغداد اليوم - خاص

غادر عصر اليوم السبت 9 تشرين الثاني 2019، وفد منتخب العراق بكرة القدم الى العاصمة الاردنية عمان، قبل لقاء نظيره الايراني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات فرق المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد العراقي باللعبة

بغداد اليوم _ متابعة

فاز المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر تشرين الأول الفائت.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ، فإن لامبارد توج بالجائزة، بعد أن نجح في قيادة فريقه لتحقيق 3 ان

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