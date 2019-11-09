عراقجي: التنفيذ الكامل للاتفاق النووي يمكن من خلال رفع العقوبات عن إيران

2019/11/09 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن التنفيذ الكامل للاتفاق النووي يمكن من خلال رفع العقوبات المصرفية والنفطية عن إيران.

وأكد عراقجي في تصريح، أن رفع العقوبات المصرفية والنفطية هي إحدى أولويات إيران، والتي يمكن من خلال رفعها العودة الى التنفيذ الكامل للاتفاقية والتفاوض حول إمكانية تنفيذها بشكل كامل واستفادة إيران من فوائد الاتفاق، فيما اشار الى أن تجاهل مطالب إيران سيقودها الى الاستمرار بخفض التزاماتها.

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