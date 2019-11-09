العراق: مقتل سبعة أشخاص على الأقل في الاحتجاجات المطالبة بـ

2019/11/09 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية السبت أن سبعة متظاهرين قتلوا، ستة منهم بالرصاص الحي ومتظاهر بقنبلة غاز مسيل للدموع، كما أصيب 80 آخرون على الأقل بجروح، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين، المطالبين بـ"إسقاط النظام".

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