ثامر الغضبان: مستويات إنتاج وتصدير النفط مستقرة

2019/11/09 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، ان الأوضاع التي تشهدها البلاد، لم تؤثر على مستويات إنتاج وتصدير النفط الخام.

وأوضح الغضبان في تصريح، ان معدلات الإنتاج والتصدير لا تزال مستقرة، على الرغم من استمرار الاحتجاجات في عدد من المحافظات، مبينا ان الجانب الاستخراجي في حالة جيدة جدًا، ولدى الوزارة إمكانات إضافية، لكن العراق ملتزم بحصته المقررة للإنتاج في منظمة أوبك.

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