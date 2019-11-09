بطل رياضي عراقي شارك بالاحتجاجات يتعرض لمحاولة اغتيال ببغداد

2019/11/09 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بنجاة بطل اسيا في رياضة بناء الاجسام مشتاق العزاوي خلال من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان العزاوي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقه الحسينية شمالي بغداد.

واضاف المصدر ان العزاوي اصيب بثلاث اطلاقات في منطقة القدم بعد مشاركته في التظاهرات يوم امس.

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