بعد احتدام الحركة الاحتجاجية.. الكويت تخلي قنصليتها في البصرة

2019/11/09 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قررت دولة الكويت، اليوم السبت، إخلاء قنصليتها في مدينة البصرة جنوب العراق، بسبب تطورات الحركة الاحتجاجية التي تشدها بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق.ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية […]

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