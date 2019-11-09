الأمم المتحدة: عمليات قتل وخطف واعتقالات تعسفية بحق المتظاهرين

2019/11/09 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكدت ممثلة #الأمم_المتحدة في #العراق، مساء اليوم السبت، تسلمها تقارير عن عمليات قتل وخطف واعتقالات تعسفية ضد #المتظاهرين.وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، #جينين_هينيس_بلاسخارت، في […]

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