2019/11/10 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_شاكر رسالة مفتوحة الى رئس الوزراء عادل عبد المهدي...تحية اجلال وتوقير وفخر الى شهداء وجرحى وثوار انتفاضة تشرين المجيدة...بدءا اقول لك ياعبد المهدي ان السلطة مجلى شفاف للنفوس وكشف ماهو مخبوء ومستور فيها، وها انت ظهرت عاريا متجردا امام اختبار تاريخي كمسؤول اول في البلاد.لقد تواريت خلف ستار المعارضة السياسية الملغوم وشاءت الصدفة السياسية ان تتبوأ مسؤوليات مختلفة دون جدارة اوتاثير، في حينها ظن البع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال شاكر - رساة مفتوحة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال شاكر - رساة مفتوحة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).