محمد الحاج صالح - مسرحية -الغرف الضائعة

2019/11/10 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحاج_صالح أوسلو 2/10/2019اللجوء السوري يصل إلى الـمَسْرحة في العاصمة النرويجية أوسلومسرحية "الغرف الضائعة" جرى عرض مسرحية الغرف الضائعة Lost Rooms على مسرح "فيجا سينا Vega" في أوسلو في يومي 18 و19 أيلول.أخرج المسرحية "مسّبع الكارات " المخرج Kjetil Kjetil Skøien فهو مصور وممثل وراقص وفنان بصريات وكاتب أغاني إضافة إلا إخراجه غير التقليدي والمميز للمسرحيات.يمكن تصنيف مسرحية الغرف الضائعة......

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