نص بيان جمعية نينوى الموحدة

2019/11/10 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السلام عليكمرغم أن جمعية تنمية نينوى الموحده ليست سياسيه لكن هذا لا يمنع أن يكون لها رايءفيما يحصل من متغيرات على ارض الواقعان جمعيتنا ليست حياديه بين الحراك الجماهيري الشعبي الذي يقوده الشباب الذين تميزوا بكسر حاجز الخوف الذي تلبسنا منذ عقودوانطلقوا لاحداث التغيير في بلدنا بعد أن فشلت الاحزاب كلها في تحقيق اي انجاز طيلة ١٦ عاما واعلنت ذلك علنا واوصلت البلد إلى منحدر خطير من التخلف في كل مجالات الحياةنقول اننا لسنا طرفا حياديا بين المطالب العادله والمشروعه وبين من تسبب بما ذكرناه اعلاه بل أن موقفنا هو اننا مع الجماهير الشعبيه في موقفها لانها تمثل الوسيله في تحقيق اهداف البلد ومنها البناء والتنميه فيالعراق كله ومنه محافظتنا المنكوبه التي لازالت تلعق جراحها مما اصابهااللهم انصر الحق على الباطلوارحم شهداءنا الابرار

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