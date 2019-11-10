أردوغان يهاتف بوتين بشأن سوريا قبيل لقاء ترامب

2019/11/10 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقضي اتفاق سوتشي بتسيير دوريات عسكرية روسية وتركية مشتركة داخل سوريا – صورة: الأناضول

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