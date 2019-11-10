رشيد غويلب - قرار المحكمة العليا مثَّل انتصارا للدستور / إطلاق سراح الزعيم اليساري البرازيلي سلفيا دي لولا

2019/11/10 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بعد ان قضى 580 يومًا في السجن، أطلق سراح الرئيس البرازيلي الاسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.وغادر الزعيم اليساري البالغ من العمر 74 عامًا يوم الجمعة الفائت، السجن الذي أودع فيه في نيسان 2018.وكان قاض محلي قد أصدر امر الإفراج المؤقت عنه.واستقبل آلاف من أنصار اليسار الرئيس السابق وهو يغادر السجن برفقة محاميه وافراد عائلته وزعيمة حزب العمل البرازيلي غلاسي هوفمان.وحيا لولا مستقبليه وعانق الكثير من......

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