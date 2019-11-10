طلال الربيعي - الاشتراكية-الشيوعية هي مستقبل البشرية

2019/11/10 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي ادناه ترجمتي لمقالة "الاشتراكية تتفوق كثيرا على الرأسمالية: إنجازات البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي", بقلم نيكوس موتاس.نيكوس موتاس هو رئيس تحرير صحيفة "الدفاع عن الشيوعية".-----------خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من حكم القوى المعادية للثورة في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية, هيمن على النقاش السياسي العام مفهوم "نهاية التاريخ ونهاية الأيديولوجيات".الرأسمالية هي الفائز......

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