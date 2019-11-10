الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من السلف

2019/11/10 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و8 و10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني لأكثر من 900 متقاعد".

وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة".

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