الأنواء تعلن درجات الحرارة في مدن كوردستان

2019/11/10 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي توقعاتها لأحوال الطقس لليوم الاحد.

وبحسب المديرية فإن درجات الحرارة في مدن الاقليم تكون كالتالي:

أربيل:

العظمى 27

الصغرى 14

كركوك

العظمى 29

الصغرى 13

السليمانية:

العظمى 25

الصغرى 14

دهوك

العظمى 25

الصغرى 11

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