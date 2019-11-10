2019/11/10 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف مدن كوردستان نحو 1.1 مليون من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين طيلة السنوات القليلة الماضية (صورة ارشيفية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعلن زيادة بمعدل الإنفاق على النازحين واللاجئين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تعلن زيادة بمعدل الإنفاق على النازحين واللاجئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).