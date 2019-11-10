2019/11/10 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس النواب : يوجه الامانة العامة للمجلس بمخاطبة الامانه العامة لمجلس الوزراء بالتأكيد على إسراع في ارسال الموزانة العامة الاتحادية وكالة خطوة برس.

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