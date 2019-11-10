بسبب الأوضاع..الكويت تغلق قنصليتها في البصرة

2019/11/10 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / البصرةقررت السلطات الكويتية، إغلاق قنصليتها في البصرة، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المحافظة، جراء التظاهرات التي اندلعت مؤخرًا ضد الحكومة العراقية ، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية

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