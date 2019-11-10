غضب بساحة التحرير من الاتفاق على بقاء الحكومة ..مراسل “كلكامش”:هدوء حذر وتوقعات بتجدد الاشتباكات

2019/11/10 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد قال مراسل “كلكامش برس” ، ان الهدوء يخيم الان على الاجواء في ساحة التحرير ، ولاتوجد اي اشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين .

واكد ان الالاف تتواجد حاليا في الساحة ،و ان المتظاهرين يتوقعون اي طارىء من جانب القوات الامنية .

ولفت الى ان الغضب يسود المتظاهرين من اتفاق قادة الكتل الرئيسة، على بقاء حكومة عادل عبد المهدي ، كما انتقدوا زج اسم المرجعية بهذا الاتفاق بعد اعلانها صراحة تاييدها للتظاهرات الاصلاحية ووقف العنف وقمع التظاهرات السلمية .

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