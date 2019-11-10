الأسد: احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل بريطانيا هدفه إلحاق الضرر بسوريا

2019/11/10 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاحد، سبب احتجاز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

واعتبر الأسد، في مقابلة أجرتها معه قناة "RT"، "احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، جاء بهدف إلحاق الضرر بالشعب السوري وإجباره على دفع الثمن جراء وقوفه مع حكومة بلاده".

وأضاف، أنه كان هناك من يتوقع من السوريين "أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا.



كان يفترض أن يقدموا الدعم للإرهابيين...



المعارضة المسلحة المعتدلة...



ملائكة الخوذ البيضاء، لكن الناس لم يفعلوا، بل وقفوا مع حكومتهم.



ولذلك كان يجب أن يعانوا".

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