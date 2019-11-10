الاتحاد الاسيوي يقرر نقل تصفيات الشباب من كربلاء الى سلطنة عمان

2019/11/10 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل منافسات التصفيات الأولية للمجموعة الأولى بمنطقة غرب القارة المؤهلة الى بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 من ملعب كربلاء الدولي الى ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط والتي من المقرر اقامتها خلال الفترة من الثاني والعشرين ولغاية الثلاثين من الشهر الجاري بمشاركة منتخبات العراق والكويت وباكستان وفلسطين وعُمان .

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