النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق

2019/11/10 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور امر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها.

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