{الفرات نيوز} تنشر نتائج القبول في التعليم الحكومي {الموازي}

2019/11/10 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج القبول في التعليم الحكومي الخاص {الموازي}.

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