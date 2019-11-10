جبهة الانقاذ تصدر بياناً بشأن احالة النائب أحمد الجبوري للجنة السلوك النيابي وتطالب بوقف القرار

2019/11/10 | 09:50

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت "جبهة الإنقاذ"، برئاسة أسامة النجيفي، الأحد (10 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن إحالة النائب عن نينوى، أحمد الجبوري، مطالبة بوقف القرار الذي وصفته بـ ’’المستغرب’’.

يتبع.



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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر محلي في محافظة الديوانية، الأحد (10 تشرين الثاني 2019)، بأن طلبة جامعة القادسية وطلاب مدارس الاعدادية استمروا بالإضراب عن الدوام اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طلبة جامعة القادسية وطلبة مد

بغداد اليوم- بغداد

عادت خدمة الانترنت، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، بعد الانقطاع المستمر الذي دام لأكثر من أسبوع على وقع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وشهد العراق قطع خدمات الانترنت بعد الاحتجاجات الغاضبة التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجر

بغداد اليوم _ النجف

قال مصدر مخول في مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم السبت، إنه "لا صحة" لدعم الأخير إنهاء الاحتجاجات الشعبية، والإبقاء على الحكومة الحالية.

وذكر المصدر في بيان، أنه "ينفي أن تكون المرجعية الدينية ا

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