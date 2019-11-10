محافظ بغداد يوجه مديري التربية بالبدء بتحويل المحاضرين بالمجان إلى عقود

2019/11/10 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوجه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا

مديري التربية الست الى البدء باستقبال معاملات المحاضرين بالمجان بغية تحويلهم الى

عقود والمباشرة بمدارسهم.

وأشار المحافظ، إلى " ان هذه الإجراءات

سبقها تنسيق ومخاطبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء واستحصال موافقة رسمية بحسب الكتاب

المرقم ٣٧١٧٢ وإدراج التخصيصات اللازمة لهم ضمن موازنة عام ٢٠٢٠"، مشيرا إلى ان

" تحويل المحاضرين إلى متعاقدين تأتي كخطوة لإنصافهم وتثمين لجهودهم التطوعية

والسنوات التي قدموها في خدمة المسيرة التربوية والتعليمية".

كما بين المحافظ ان "جميع المحاضرين

بالمجان مشمولين بالعقود سواء المنقطعين او المستلمين وغير المستلمين للمنحة"،

داعيا " اياهم إلى مراجعة المديريات لترويج معاملاتهم".

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