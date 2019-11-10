نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (4)

2019/11/10 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نهويل_مورينو مقدمةفي 16 تموز 1984 تحدث الرفيق نهويل مورينو -بدعوة من قبل الشبيبة الإشتراكية_ حول تنظيم (بناء) الحزب الثوري.هذا المقال هو النسخة المكتوبة لمحاضرته منقحة من قبل المحاضر نفسه.وقد تم نشرها أولا في بوينس آيرس ضمن مذكرات التضامن.(قارئ التثقيف السياسي رقم 1- 1984).الحزب البلشفي على نقيض تنبؤات ماركس، فإن الثورة الإشتراكية الأولى لم تنتصر في البلدان الإمبريالية الأكثر......

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