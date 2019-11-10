جواد كاظم غلوم - تــكْـتَـكَـتْ ساعة الصفر فلا توقفوها

2019/11/10 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم تَكْـتَـكَتْ ساعةُ الصفر فلا تُوقفوها مقطوعة شعرية مهداة لثوار أكتوبر العراقي التُــكْــتُــكِــيُّــون أبْــطــال إذا ثَــارواهــم الـنــفــائِـس مِــيْــزانٌ ومِــقْــدارربوعهم ساحــة التـحـرير صولتهــاومطعـم التــرك بُــرجٌ ، كعبةٌ ، دار بعزمِـكم لا عـديْــم الخلْــق يحكمنــا ولا زنِـــيْـــمٌ ولا لــصٌّ ومِـــهْـــذار هـي الشـبـيـبة لما ترتَـقي غضَــبــا......

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