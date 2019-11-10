2019/11/10 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصورة...



طلاب واسط يستمرون بالاعتصام

اخبار مباشرة

بالصورة...



طلاب واسط يستمرون بالاعتصام

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة... طلاب واسط يستمرون بالاعتصام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة... طلاب واسط يستمرون بالاعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).