2019/11/10 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد اسماعيل لا ادري لماذا هذه المحاولات لربط المظاهرات العراقية بالصراع الإقليمي والدولي ؟ المظاهرات العراقية هي للشباب الذين يريدون مستقبل أفضل لبلدهم وعوائلهم، اغلب الشباب العراقي لا يجد فرص العمل ولا يرى المستقبل.تعامل الحكومة مع المتظاهرين كان تعاملا وحشيا، وساهم في زعزعة ثقة الشعب بالقوات الأمنية، الشعب العراقي خرج من مسلسل داعش موحدا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعب العراقي يريد حياة أفضل) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشعب العراقي يريد حياة أفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).